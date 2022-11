DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre no vermelho após protestos na China

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa e os preços do petróleo caem, num momento em que os protestos na China contra a política de zero-Covid do país causam receios nos investidores acerca do outlook para a segunda maior economia mundial.

O S&P 500 desce 0,5%, enquanto o Dow Jones Industrial Average perde 0,4% e o índice tecnológico Nasdaq Composite Index recua 0,3%.

