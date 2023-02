DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre no vermelho no rescaldo dos payrolls

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em queda esta segunda-feira, depois dos dados fortes do emprego na semana passada terem reforçado a perspetiva de mais aumentos das taxas de juro da Reserva Federal.

O S&P 500 cai 1,4%, depois de ter recuado 1% na sexta-feira. O Dow Jones Industrial Average cede 0,2% e o Nasdaq Composite desliza 0,6%.

As ações dispararam no início de 2023, impulsionadas ...