DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre sem direção; crude continua a subir

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações dos EUA abriram mistos esta segunda-feira, enquanto os preços do petróleo e do gás natural continuam a subir.

O S&P 500 cai 0,1% esta segunda-feira, enquanto o Dow Jones Industrial Average acelera 0,1%. O Nasdaq Composite, com foco na tecnologia, cai 0,3%.