DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre sem direção; Europa sobe

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram sem direção, esta sexta-feira, enquanto os investidores avaliavam os últimos sinais do conflito na Ucrânia e os próximos passos da Reserva Federal dos EUA.

O S&P 500 e Dow Jones Industrial Average negoceiam com quedas ligeiras, enquanto o Nasdaq Composite recua 0,1%.