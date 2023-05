DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre sob pressão da Fed, banca

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram a cair esta terça-feira, com os investidores à espera da decisão da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira, um dia depois de o JPMorgan ter comprado os ativos do First Republic.

O S&P 500 perde 0,2%, enquanto o Dow cai 0,3%. O Nasdaq Composite, centrado em tecnologia, recua 0,1%.

Os investidores aplaudiram o acordo do governo para vender o First Republic Bank à JP Morgan. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.