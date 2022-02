DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre sob pressão da tensão Rússia/Ucrânia

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta segunda-feira, com as crescentes tensões entre a Rússia e a Ucrânia a levarem os investidores a avaliarem a possibilidade de eclosão de uma guerra na Europa.

O Dow Jones Industrial Average cai 99 pontos, ou 0,2%, logo após a abertura. O S&P 500 também cai 0,2% e o Nasdaq Composite recua 0,3%.