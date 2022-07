DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street acelera após abertura mista

(DJ Bolsa)-- As ações de Wall Street seguem em alta, depois de uma abertura mista, num momento em que os investidores analisam um quadro incerto sobre o estado do consumo dos EUA.

O S&P 500 sobe 0,7% e aproxima-se de registar melhor mês em quase dois anos. O Dow Jones Industrial Average sobe 0,1% e o Nasdaq Composite ganha 1%.