DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street acelera após dados da inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA aceleram no arranque e as yields das obrigações voltam a subir depois de novos dados sobre a inflação terem reforçado a visão de que a recente subida dos preços pode durar mais.

O S&P 500 ganha 0,2% esta quarta-feira enquanto o Dow Jones Industrial Average soma menos de 0,1%. O Nasdaq Composite Index abriu a ganhar 0,5%.