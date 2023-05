DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street acelera com acordo da dívida dos EUA mais próximo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira, depois de ter sido alcançado um acordo sobre o teto da dívida durante o fim de semana.

No regresso à negociação após feriado, o Nasdaq sobe 1,1% na abertura, enquanto o S&P 500 ganha 0,5% e o Dow Jones Industrial Average acelera 0,2%.

As ações de tecnologia subiram na semana ...