DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street afunda após dados da inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA recuam esta quinta-feira após os dados da inflação dos EUA terem superado as previsões, dando mais argumentos à Reserva Federal dos EUA para aumentar os juros de forma agressiva.

O S&P 500 cede 2,2%, o Nasdaq Composite perde 2,9% enquanto o Dow Jones Industrial Average cai 1,8%.

Novos dados do Departamento do Trabalho mostraram que a inflaç...