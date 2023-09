DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street anima com números dos payrolls

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os principais índices de ações dos EUA sobem esta sexta-feira, após o mais recente relatório de emprego dos EUA ter mostrado que a taxa de desemprego subiu em agosto.

As ações de Wall Street abriram com ganhos ligeiros. O S&P 500, o Dow e o Nasdaq aceleram entre 0,1% e 0,3%, com foco nos ganhos das tecnológicas.

Os dados dos payrolls aumentaram as esperanç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.