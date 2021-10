DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street anima com proposta republicana para a dívida

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA aceleram depois de os republicanos terem proposto um prolongamento de curto prazo do limite da dívida, ajudando a afastar os receios imediatos sobre um possível default.

O S&P 500 abriu a ganhar 0,8%, o Nasdaq Composite acelera 0,9% e o Dow Jones Industrial Average sobe 0,8%.