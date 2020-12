DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street arranca a subir

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA arrancaram esta segunda-feira em alta perante o otimismo de que as negociações para estímulos orçamentais adicionais estão a progredir e de que o lançamento das vacinas para a Covid-19 pode ajudar a conter a pandemia.

O Dow Jones Industrial Average sobe 220 pontos, ou 0,7%, para 30.289 pontos. O S&P 500 acelera 0,9% e o Nasdaq Composite ganha 1,1%.