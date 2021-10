DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street arranca com perdas ligeiras

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram com perdas leves, enquanto os investidores analisam um novo lote de resultados empresariais e dados sobre o mercado de trabalho.

O S&P 500 cai 0,1% esta quinta-feira, um dia depois ter subido pela sexta sessão consecutiva e atingido o segundo maior nível já registado. O Dow Jones Industrial Average cai 0,3% enquanto o Nasdaq Composite Index cede 0,1%.