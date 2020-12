DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street arranca em alta com otimismo orçamental

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram em alta esta quinta-feira, numa altura em que os congressistas estão perto de alcançar um acordo de estímulos para a situação do coronavírus de $900 mil milhões.

O Dow Jones Industrial Average soma 138 pontos para 30.292 pontos, enquanto o S&P 500 soma 0,5% e o Nasdaq ganha 0,7%.