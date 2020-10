DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street arranca em alta; investidores aguardam dados

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, com os investidores a digerir o debate presidencial final das eleições de 2020.

O Dow Jones Industrial Average acelera 42 pontos, ou 0,2%, para 28.405 pontos, ao passo que o S&P 500 soma 0,2% para 3.462 pontos. O Nasdaq perde 0,1%.