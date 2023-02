DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street arranca em queda antes da decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram a cair esta quarta-feira, antes da decisão de política monetária da Reserva Federal dos EUA.

O S&P 500 recua 0,2%, após subir 1,5% na terça-feira. O Dow Jones Industrial Average cai 0,7% e o Nasdaq Composite cede 0,1%.

As ações tiveram um forte início de ano, com o S&P 500 a ganhar mais de 6% no primeiro mês de 2023 ...