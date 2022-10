DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street arranca quarto trimestre a subir

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA arrancaram o quarto trimestre a subir, com os investidores a prepararem-se para mais uma vaga de volatilidade nos três últimos meses do ano.

O S&P 500 sobe 1,1% esta segunda-feira, enquanto o Dow Jones Industrial Average acelera 331 pontos, ou 1,1%, e o Nasdaq Composite acrescenta 0,7%. Os investidores estão a digerir uma combinação de fatores que aumentaram o nervosismo sobre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.