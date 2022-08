DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street com início de sessão volátil

(DJ Bolsa)-- O início de sessão dos EUA foi marcado por alguma volatilidade, num momento em que os investidores avaliam mais um conjunto de resultados empresariais e dados económicos.

O S&P 500 perde menos de 0,1%, um dia depois de o índice ter acelerado 1,6%. O tecnológico Nasdaq Composite sobe 0,2% e o Dow Jones Industrial Average recua 0,1%.