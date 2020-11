DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street corrige em baixa após máximos históricos

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram a cair esta terça-feira, o que sinaliza que os principais benchmarks vão ceder parte dos ganhos registados na segunda-feira, um dia onde registaram máximos recorde.

O Dow Jones Industrial Average cai 0,9%, ou 330 pontos, para 26.602 pontos, enquanto o S&P 500 cai 0,7% para 3.600 pontos. O Nasdaq recua 0,2%.