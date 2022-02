DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street e Europa recuperam

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações dos EUA e as yields dos Treasurys sobem à medida que os investidores avaliam os últimos desenvolvimentos da crise da Ucrânia, que empurrou o S&P 500 para o território de correção.

O S&P 500 sobe 0,8% no arranque desta quarta-feira, enquanto o Dow Jones Industrial Average acrescenta 0,6%. O Nasdaq Composite acelera 1%.