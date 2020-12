DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street em alta leve com vacinas a superarem Brexit

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram em alta leve esta sexta-feira, com o progresso na frente das vacinas a ser ofuscado pelos receios cada vez maiores de um possível Brexit sem acordo.

O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 abriram a ganhar menos de 0,1% para 30.314 pontos e 3.723 pontos, respetivamente, enquanto o Nasdaq Composite soma 0,1%.