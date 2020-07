DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street estável com quedas das yields dos Treasurys

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram na linha de água esta sexta-feira com os receios sobre o aumento das tensões entre os EUA e a China e dos casos de coronavírus a levar os investidores de volta às obrigações.

O Dow Jones Industrial Average segue nos 25.829 pontos, enquanto o S&P 500 negoceia nos 3.155 pontos. O Nasdaq Composite desliza 0,4%.