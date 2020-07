DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street ganha terreno graças a otimismo global

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações globais sobem após a esperança de uma forte recuperação da pandemia de coronavírus e de um sinal positivo dos media estatais chineses, que sugerem que o mercado bullish vai continuar no país.

O Dow Jones Industrial Average ganha 1,4%, ou 350 pontos, para 26.177 pontos, enquanto o S&P 500 acelera 1,3% para 3.171 pontos. O Nasdaq soma 1,6%.