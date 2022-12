DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street inverte tendência negativa recente e abre no verde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram a subir esta quinta-feira, sugerindo que o S&P 500 pode recuperar algum terreno após cinco sessões consecutivas de perdas desencadeadas por preocupações sobre a gravidade da desaceleração económica.

O S&P 500 avança 0,4% no arranque da sessão em Wall Street, enquanto o Dow Jones Industrial Average soma 0,5% e o Nasdaq Composite sobe 0,6%.

As aç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.