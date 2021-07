DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street maioritariamente em queda após feriado

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA seguem maioritariamente em queda esta terça-feira, depois de os mercados terem estado encerrados na segunda-feira devido ao feriado do 4 de julho.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,3%, para 34.669 pontos, enquanto o S&P 500 perde 0,1% para 4.347 pontos. O Nasdaq sobe 0,2%.