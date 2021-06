DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street mista após recorde do S&P 500

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA seguem mistas esta segunda-feira, depois de o S&P 500 ter registado a maior subida semanal desde fevereiro na sexta-feira.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,2%, para 34.362 pontos, enquanto o S&P 500 ganha 0,1% para 4.283 pontos, após ter encerrado na sexta-feira no 31º máximo recorde do ano. O Nasdaq sobe 0,7%.