DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street otimista no arranque da semana

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta segunda-feira, um sinal de que os mercados podem manter o tom de ganhos da semana passada, depois de terem registado a maior subida em termos semanais no espaço de três meses.

O Dow Jones Industrial Average arrancou a ganhar 0,4% para 28.700 pontos, enquanto o S&P 500 sobe 0,8%. O Nasdaq acelera 1,6%.