DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street recua após dados da inflação PCE dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações dos EUA abriram em baixa depois de um indicador de inflação bastante observado pela Reserva Federal ter mostrado pressões de preços mais fortes do que o esperado.

O S&P 500 cai 1,3% no arranque, enquanto o Nasdaq Composite perde 1,6% e o Dow Jones Industrial Average desliza 1,2%.

O índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.