DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street recupera após abertura da Rússia ao diálogo

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA subiram depois de Moscovo ter concordado em conversar com os líderes ucranianos, enquanto as forças russas se aproximam de Kiev e os bombardeamentos se intensificam.

O S&P 500 abriu a subir 0,2% esta sexta-feira, enquanto o Dow Jones Industrial Average acelera 0,4%. O Nasdaq Composite abriu na linha de água.