DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street recupera após queda motivada pela inflação

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA avançam na abertura desta quarta-feira, depois de uma sessão de trading instável causada por um relatório da inflação acima do esperado.

O S&P 500 sobe 0,3%, um dia após ter afundado 4,3%, a pior queda desde junho de 2020. O Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite avançam 0,2%.