DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street recupera com ajuda da Google

(DJ Bolsa)-- Wall Street abriu em alta esta quarta-feira, ajudado pelos fortes resultados empresariais, em particular os da Alphabet, casa-mãe da Google.

O S&P 500 sobe 0,4% enquanto o Dow Jones Industrial Average ganha 0,2%. O Nasdaq Composite soma 0,6%, impulsionado pela subida de 8% da Google.