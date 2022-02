DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street recupera da volatilidade pós-inflação

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, enquanto as yields recuam, sugerindo que a volatilidade do mercado impulsionada pelos dados de inflação acima do esperado pode diminuir.

O S&P 500 acelera 0,5%, enquanto o Dow Jones Industrial Average sobe 0,5%. O Nasdaq Composite avança 0,4%.