DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street recupera das quedas da jornada anterior

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações dos EUA arrancaram em alta na abertura, depois de um dia negativo para algumas das maiores empresas de tecnologia do país, o que pressionou os benchmarks.

O S&P 500 sobe 0,4%, ao passo que o Dow Jones Industrial Average acelera 0,3%. O Nasdaq Composite, a praça de referência da tecnologia, progride 0,4%.