DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street retoma ganhos; Europa segue mista

(DJ Bolsa)-- As ações norte-americanas abriram em alta, com os investidores a analisarem os dados sobre o crescimento económico dos EUA e a aguardarem pelos resultados da Apple e Amazon.com, entre outras grandes empresas.

O S&P 500 acelera 0,4% esta quinta-feira, depois da correção de quarta-feira, enquanto o Dow Jones Industrial Average soma 0,3% e o Nasdaq Composite ganha 0,5%.