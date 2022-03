DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street segue ganhos da Europa com abertura em alta

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta acentuada esta quarta-feira, prolongando a volatilidade desta semana enquanto os investidores acompanham as consequências económicas da guerra na Ucrânia.

O S&P 500 sobe 1,6%, assim como o Dow Jones Industrial Average, depois de terem caído pela quarta sessão consecutiva na terça-feira. O Nasdaq Composite Index ganha 2,1%.