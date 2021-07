DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street segue mista após recorde do Dow

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta segunda-feira, seguindo agora mistas, depois dos máximos recorde registados na semana passada e de os mercados na China e em Hong Kong terem afundado.

O Dow Jones Industrial Average estabiliza a 35.059 pontos, depois de na sexta-feira ter ultrapassado o marco de 35.000 pontos no fecho pela primeira vez. O S&P 500 ganha 0,1% para 4.413 pontos e o Nasdaq cai 0,2%.