DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street sobe antes de minutas da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA avançam esta quarta-feira, depois de uma abertura mista e antes da divulgação das minutas da mais recente reunião da Reserva Federal dos EUA.

O Dow Jones Industrial Average avança 0,2%, para 34.629 pontos, enquanto o S&P 500 ganha 0,3% para 4.355 pontos. O Nasdaq sobe 0,4%.