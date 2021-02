DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street sobe antes de resultados da Amazon e da Alphabet

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira, sinalizando que os índices devem prolongar os ganhos antes da publicação dos resultados da Amazon.com e da Alphabet.

O Dow Jones Industrial Average avança 1%, para 30.519 pontos, enquanto o S&P 500 ganha 1,1% para 3.817 pontos. O Nasdaq sobe 1,2%.