DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street sobe após abrandamento dos payrolls dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA sobem esta sexta-feira, com os investidores a pesarem as perspetivas de novos estímulos orçamentais contra dados que mostram um abrandamento da recuperação do mercado de trabalho.

O Dow Jones Industrial Average sobe 137 pontos, ou 0,5%, para 30.040 pontos, enquanto o S&P 500 acelera 0,5%. O Nasdaq Composite Index soma 0,1%.