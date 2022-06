DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street volátil; Europa fecha em queda

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias fecharam em baixa, pressionadas pelo sentimento de aversão ao risco e pela volatilidade que tem marcado a semana.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,7%, enquanto o DAX cedeu 1,1%, o CAC deslizou 0,8% e o FSTE derrapou 0,9%.