DJ Mercados tiveram primeiro semestre horrível, pode piorar

(DJ Bolsa)-- Estamos a meio do ano, mas os mercados começam a temer que possamos não estar a meio de todas as más notícias que 2022 tem na manga.

Os primeiros seis meses tiveram muitas surpresas. Inflação. A maior pressão de venda de obrigações em quatro décadas. Uma queda das tecnológicas como nunca visto. E uma implosão das criptomoedas.