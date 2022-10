DJ Mercedes-Benz assina contrato de fornecimento de baterias de lítio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz Group AG disse esta quinta-feira que assinou um acordo de fornecimento de matérias-primas para baterias elétricas com a Rock Tech Lithium Inc, que pode valer cerca de $1,47 mil milhões de vendas de acordo com a empresa de baterias canadiana.

O acordo contempla o fornecimento anual de 10.000 toneladas em média de hidróxido de lítio, o suficiente para cerca de 150.000 veículos elé...