DJ Mercedes-Benz aumenta dividendo depois de fortes resultados em 2021

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz Group AG disse esta quinta-feira que planeia pagar um dividendo mais elevado aos acionistas depois de as receitas e os lucros terem aumentado em 2021.

A fabricante de automóveis, que tinha a designação anterior de Daimler, propôs um dividendo de EUR5,00 ($5,65) por ação referente ao ano passado, face a EUR1,35 em 2020.