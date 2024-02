DJ Mercedes-Benz: Cash flow industrial supera expectativas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz Group disse que o cash flow das operações industriais do ano passado excedeu tanto a projeção como as expectativas do mercado, graças aos requisitos de capital mais baixos e a uma geração de caixa favorável.

A empresa alemã de automóveis de luxo disse na quinta-feira que o free cash flow dos negócios industriais para o total do ano totalizou 11,3 bilhões de euros ($12,28 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.