DJ Mercedes-Benz considera venda de negócio de retalho na Alemanha

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz está a avaliar a venda da rede de concessionários próprios na Alemanha, no âmbito de uma potencial reestruturação.

A fabricante automóvel alemã poderá vender até 80 concessionários detidos pela empresa, com um total de 8.000 funcionários alocados à divisão própria de retalho, no âmbito de uma estratégia de otimização, disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.