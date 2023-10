DJ Mercedes-Benz: Lucro e receitas caem no 3T com menor procura

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz reportou uma queda das receitas e do lucro líquido no terceiro trimestre, depois de a procura ter diminuído e as taxas de câmbio terem prejudicado o lucro.

A fabricante automóvel alemã disse esta quinta-feira que o lucro líquido do trimestre caiu 7% para 3,72 mil milhões de euros ($3,93 mil milhões), ao passo que as receitas desceram 1,4% para EUR37,20 mil milhões.