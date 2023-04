DJ Mercedes-Benz: Lucro e receitas sobem no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz Group AG confirmou esta sexta-feira o outlook para o total do ano e reportou um lucro e receitas mais elevados no primeiro trimestre com as vendas de carros e carrinhas mais caros e melhoria dos preços.

A fabricante de veículos de luxo alemã disse que o lucro líquido subiu para 3,945 mil milhões de euros ($4,35 mil milhões) face a EUR3,49 mil milhões no primeiro trimestre do ano ...