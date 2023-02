DJ Mercedes-Benz prevê aumento das receitas com aposta no software

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz Group AG disse esta quarta-feira que espera que as receitas de software alcancem um número na casa dos milhares de milhões de euros até ao final da década, ao detalhar planos para um sistema operativo próprio que será lançado dentro de alguns anos.

A fabricante automóvel alemã disse que entrou numa parceria de navegação de longo prazo com a Google, da Alphabet ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.