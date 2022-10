DJ Mercedes-Benz sobe previsão de margens para 2022 após resultados do 3T

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz Group AG aumentou esta quarta-feira o alvo da margem de lucro para o total do ano no segmento de veículos ligeiros após a procura e os preços terem ajudado a aumentar o lucro no terceiro trimestre.

A fabricante alemã disse que o lucro líquido trimestral foi de 3,92 mil milhões de euros ($3,91 mil milhões), em comparação com EUR1,87 mil milhões no ano anterior. O lucro antes de juros e impostos,...